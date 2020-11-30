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الرئيس الأميركي المنتخب يعلن أسماء فريقه الاقتصادي

جو بايدن
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن
جو بايدن

الرئيس الأميركي المنتخب يعلن أسماء فريقه الاقتصادي

بايدن يسمي نيرا تاندين في منصب مديرة مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض

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دبي - العربية.نت

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أعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أسماء فريقه الاقتصادي، حيث سمى نيرا تاندين في منصب مديرة مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض.

وقال بايدن إن فريقه الاقتصادي سيعمل على استعادة الاقتصاد الأميركي.

وسيكون اختيار يلين كأول امرأة في التاريخ تتولى منصب وزيرة الخزانة إذا تم تأكيدها من قبل مجلس الشيوخ.

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كما اختار بايدن سيسيليا روس، الخبيرة الاقتصادية الأميركية من أصل إفريقي بجامعة برينستون، لترأس مجلس المستشارين الاقتصاديين.

سيسيليا روس، ستكون أول امرأة سوداء تقود المجلس. بصفتها خبيرة في الاقتصاد العمالي، عملت في مجلس المستشارين الاقتصاديين التابع لأوباما لمدة عامين، وفي المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض خلال إدارة كلينتون.

وانطلق بايدن في تشكيل فريقه والانتقال الرئاسي، حيث أعلن عن أعضاء كبار في إدارته وكبار مساعديه في البيت الأبيض.

وخلال الأسبوع الماضي، قدم بايدن العديد من المرشحين لمجلس الوزراء والأمن القومي والسياسة الخارجية، وهذا الأسبوع.

من خلال الاختيارات، يرسل بايدن رسالة واضحة مفادها أن صنع السياسة الاقتصادية في إدارته سيتشكل من قبل مفكرين ليبراليين مع تركيز قوي على تمكين العمال كأداة للنمو الاقتصادي.

وسيتم تعيين جاريد برنشتاين وهيذر بوشي في مجلس المستشارين الاقتصاديين، وهو فريق من ثلاثة أعضاء يقدم المشورة للرئيس بشأن السياسة الاقتصادية. كلاهما ينتميان إلى مدرسة الاقتصاد الليبرالية الموجهة نحو العمل والتي تنظر إلى زيادة عدم المساواة على أنها تهديد للاقتصاد وتؤكد على جهود الحكومة لدعم وتمكين العمال.

كان برنشتاين أول كبير الاقتصاديين لدى بايدن عندما كان نائبا للرئيس، فيما كانت بوشي مستشارة سياسية عليا في عهد كلينتون عام 2016.

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