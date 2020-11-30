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التمويلات السكنية الجديدة بالسعودية تتجاوز 109 مليارات ريال خلال 10 أشهر

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التمويلات السكنية الجديدة بالسعودية تتجاوز 109 مليارات ريال خلال 10 أشهر

ارتفاع عدد القروض العقارية 73% والتمويل السكني بنحو 20%

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الرياض - واس

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تجاوز عدد عقود التمويل السكني الجديدة للأفراد منذ بداية العام الجاري وحتى أكتوبر 2020 إجمالي ما قُدم خلال عامي 2018 و 2019 مجتمعين، حيث وصلت عدد العقود التمويلية 234,466 عقداً بقيمة تجاوزت 109.2 مليار ريال، بحسب النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما".

وخلال 10 أشهر من العام الجاري 2020، ارتفع عدد القروض العقارية 73% مقارنةً بنفس الفترة في 2019، والتي سجلت 135,348 عقداً، بارتفاع 81% في التمويل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي الذي سجّل نحو 60.2 مليار.

وبالمقارنة بشهر أكتوبر 2019، حقق التمويل السكني في أكتوبر 2020 ارتفاعاً بنحو 20% في عدد العقود ونحو 35% في التمويل، مسجلاً ثالث أعلى ارتفاع من حيث عدد العقود والتمويل بنحو 25,961 عقد تمويل جديد بقيمة 12.5 مليار ريال.

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فيما بلغ عدد العقود المدعُومة من خلال برامج الإسكان وصندوق التنمية العقارية في شهر أكتوبر، والمُقدمة عن طريق البنوك والممولين العقاريين، نحو 25,033 عقداً بنسبة 96% من العقود المُبرمة، وبقيمة 11.9 مليار ريال أي ما نسبته 95% من التمويل خلال شهر أكتوبر 2020.

وأظهرت نشرة "ساما" أن البنوك قدمت قرابة 97% من قيمة عقود التمويل العقاري للأفراد في أكتوبر، ونحو 3% منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما شكلت عقود تمويل الفلل 81% من التمويل بنحو 10.1 مليار، و14% للشقق بقيمة قاربت 1.7 مليار ريال، وحوالي 5% من التمويل للأراضي السكنية بقيمة 659 مليوناً.

يُذكر أن إحصاءات "ساما" أظهرت نمواً في عدد القروض العقارية للأفراد خلال العام الماضي 2019 بمعدلات تجاوزت 3.5 أضعاف ما قُدم من قبل بنحو 179 ألف عقد بقيمة 79.1 مليار، فيما بلغت القروض التمويل بنهاية 2018 نحو 50 ألف عقد بقيمة إجمالية قاربت 29.5 ملياراً، وفي عام 2017 نحو 30,833 عقداً بقيمة زادت عن 21 ملياراً، وشهد 2016 توقيع 22,259 عقداً تمويلياً بقيمة 17.1 ملياراً.

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