ثبت البنك المركزي الأسترالي في اجتماعه الأخير، أسعار الفائدة وهدفه للعائد على السندات لأجل ثلاث سنوات عند 0.10%.

وكشف أنه سيعيد النظر بشأن برنامجه لشراء السندات الحكومية والتي تبلغ قيمته 100 مليار دولار أسترالي، ما يعادل نحو 74 مليار دولار أميركي.

ومن جهة أخرى، توقع المركزي الأسترالي بقاء معدل البطالة عند نحو 6% حتى نهاية عام 2022.

يشار إلى أن البنك المركزي الأسترالي قام في نوفمبر الماضي بخفض معدل الفائدة من 0.25% إلى 0.10%، في خطوة لإخراج الاقتصاد بسرعة من أول ركود له منذ ما يقرب من ثلاثين عاما بسبب أزمة كورونا.