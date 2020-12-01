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أنباء اللقاح ترفع ثقة المستهلكين في بريطانيا.. والمصانع تنمو

كورونا من بريطانيا 3
ثقة المستهلك البريطاني تحسنت بشكل طفيف مع تزايد احتمالية الحصول على لقاحات
اقتصاد بريطانيا

أنباء اللقاح ترفع ثقة المستهلكين في بريطانيا.. والمصانع تنمو

أسرع نمو فيما يقرب من 3 سنوات الشهر الماضي

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لندن – رويترز

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قالت شركة يوجوف لاستطلاعات الرأي، اليوم الثلاثاء، إن ثقة المستهلك البريطاني تحسنت بشكل طفيف مع تزايد احتمالية الحصول على لقاحات مضادة لكوفيد-19.

وأضافت أن مؤشرها لثقة المستهلكين زاد إلى 102.3 من 101.4 قبل شهر.

إلى ذلك، أظهر مسح، اليوم الثلاثاء، أن المصانع البريطانية سجلت أسرع نمو فيما يقرب من 3 سنوات الشهر الماضي.

إذ خزنت المواد الخام وسارعت لاستكمال أعمال قبل أن تدخل القواعد الجمركية الجديدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في الأول من يناير كانون الثاني.

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وصعد مؤشر آي.إتش.إس ماركت/سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات إلى 55.6 في نوفمبر تشرين الثاني من 53.7 في أكتوبر، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول 2017 ويرتفع عن قراءة أولية سابقة بلغت 55.2، مخالفاً صورة أكثر قتامة في قطاعات أخرى تضررت بشدة من كوفيد.

ولم تتوصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي حتى الآن إلى اتفاق يسمح بالتجارة المعفاة من الرسوم الجمركية، اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني. وحتى مع وجود اتفاق، يخشى كثير من المصدرين تأخيرات طويلة في الموانئ بسبب المتطلبات الجمركية الجديدة.

وتسارع إنتاج المصانع، وهو مكون واحد فقط في مؤشر مديري المشتريات، لكنه أظهر نموا أبطأ مما كان عليه خلال الصيف بعد أن أدت الموجة الثانية من حالات الإصابة بكوفيد-19 إلى خفض الطلب على بعض السلع الاستهلاكية. وتراجعت الطلبيات الجديدة بأكبر قدر في 6 أشهر.

أظهرت أحدث البيانات الرسمية أن إنتاج المصانع في سبتمبر أيلول انخفض 8% تقريبا مقارنة بالعام السابق، على غرار بقية قطاعات الاقتصاد.

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