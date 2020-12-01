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إقلاع أول رحلة تجارية إسرائيلية إلى الإمارات

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إقلاع أول رحلة تجارية إسرائيلية إلى الإمارات

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دبي - العربية.نت

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قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن أول رحلة تجارية إسرائيلية إلى الإمارات أقلعت اليوم الثلاثاء.

وكانت وزارة النقل الإسرائيلية، قد قالت إنه جرى توقيع اتفاق يسمح بتسيير 28 رحلة طيران تجاري أسبوعيا بين مطار بن غوريون الإسرائيلي ودبي وأبوظبي.

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يأتي الاتفاق، الذي يسمح أيضا بعدد غير محدود من رحلات الطيران العارض إلى مطار أصغر في جنوب إسرائيل وعشر رحلات شحن أسبوعيا، بعد أن وافقت إسرائيل والإمارات على تطبيع العلاقات.

وكانت شركة طيران يسرائير الإسرائيلية قالت مطلع سبتمبر الماضي، إنها حجزت مكانا على جدول الرحلات الجوية لتسيير رحلات من تل أبيب إلى الإمارات، استعدادا لإمكانية بدء حركة السياحة مع مضي البلدين قدما نحو تطبيع العلاقات.

وقالت متحدثة باسم الشركة، إنها طلبت الإذن من سلطات الطيران المدني لتسيير الرحلات وحجزت مكانا على جدول الرحلات للإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون في تل أبيب لحين صدور الموافقة.

أما شركة العال، كبرى شركات الطيران الإسرائيلية، فقد أعلنت عن تسيير رحلات شحن للإمارات، لكنها لم تتقدم بعد بطلب الإذن لتسيير رحلات تجارية، حسب ما قال متحدث.

ودخلت العال التاريخ مطلع سبتمبر الماضي بإرسال أول رحلة رسمية لناقلة تجارية إسرائيلية إلى الإمارات، حيث نقلت مسؤولين لإجراء محادثات بوساطة أميركية لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق التطبيع.

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