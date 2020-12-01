قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية ماريا خيسوس مونتيرو، اليوم الثلاثاء بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن بلادها ستستثمر 4.3 مليار يورو (5.15 مليار دولار) في البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس بحلول عام 2025.

وجرى بالفعل إدراج ما إجماليه 883 مليون يورو بالفعل في موازنة العام المقبل التي من المقرر إقرارها خلال الأسابيع المقبلة.

إلى ذلك، انكمش اقتصاد إسبانيا بوتيرة قياسية بلغت 17.8% في الربع الثاني مقارنة مع الربع السابق عليه، و21.5% مقارنة مع الربع ذاته قبل عام.

وفرضت السلطات الإسبانية أحد أكثر إجراءات العزل العام صرامة في أوروبا لكبح الجائحة اعتبارا من منتصف مارس آذار إلى أواخر يونيو، ما تسبب في إحدى أشد حالات الركود في المنطقة.

وأظهرت مؤشرات مبكرة في أغسطس آب أن التعافي الذي بدأ في يوليو تموز تباطأ خلال الصيف.