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الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يقدم فريقه الاقتصادي

جو بايدن
جو بايدن
جو بايدن

الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يقدم فريقه الاقتصادي

حض الكونغرس على إقرار خطة مساعدة "متينة"

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دبي - العربية.نت

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قدم الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، فريقه الاقتصادي الذي شمل الرئيسة السابقة للاحتياطي الفيدرالي، جانيت يلين، والتي ستتولي وزارة الخزانة.

وكشف عن أسماء الأعضاء الرئيسيين من فريقه الاقتصادي الذي ستكون أولويته تقديم دعم "فوري" للولايات المتحدة المتضررة كثيراً جراء أزمة الوباء العالمي.

وحض بايدن الكونغرس الأميركي على إقرار خطة مساعدة "متينة".

ويولي بايدن ونائبته كامالا هاريس اهتماما بأعضاء فريقهما الاقتصادي، المؤلف من نساء وأفراد من أقليات، في خطوة يوليها الرئيس الديمقراطي أهمية كبرى.

وقال الاثنان "هذا الفريق سيساعدنا على إعادة بناء اقتصادنا ليصبح أقوى من أي وقت مضى".

ويواجه الاقتصاد الأميركي صعوبات مع معدّل بطالة بلغ 6,9%، وهو ضعف النسبة المسجّلة في فترة ما قبل أزمة الوباء. ولا يزال النمو المسجّل في الفصل الثالث من العام منخفضاً بـ2,9% مقارنة بالفصل الثالث من العام الماضي.

وينبغي المصادقة على تعيين جانيت يلين في مجلس الشيوخ حتى لو حافظ الجمهوريون على الأكثرية فيه في يناير المقبل. واعتبر الرئيس الجمهوري للجنة المال في مجلس الشيوخ تشاك غراسلي أن يلين يُفترض أن تحصل على "رأي مؤيد" في المجلس.

ستصبح يلين البالغة 74 عاماً أول امرأة تدير الخزانة الأميركية (وزارة المال)، بعدما كانت أول امرأة ترأس الاحتياطي الفيدرالي النافذ بين عامي 2014 و2018.

جانيت يلين
جانيت يلين

وستكون أول مهمة لها طرح على التصويت العاجل خطة مساعدات جديدة لصالح الأشخاص الأكثر ضعفاً، في وقت ستكون وصلت مدة الخطة التي أُقرت في الربيع إلى نهايتها.

وقد تكون هذه المهمة شاقة، إذ إن الديمقراطيين لم يضمنوا بعد حصولهم في يناير على أكثرية مقاعد مجلس الشيوخ، بخلاف إدارة الرئيس السابق باراك أوباما عندما تسلم مهامه في يناير 2009، في خضمّ أزمة مالية.

وقالت يلين "من أجل تعافينا من هذه الأزمة، علينا استعادة الحلم الأميركي- مجتمع حيث يمكن لكل شخص أن يحقق إمكاناته وأن يحلم بأمور أكبر لأبنائه".

وأعلن بايدن أيضاً تعيين والي أديييمو نائباً لوزيرة الخزانة.

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وأديييمو من أصول نيجيرية وقُدّم على أنه "خبير في سياسة الاقتصاد الكلي" وشغل مناصب مساعد مدير المجلس الاقتصادي الوطني ومستشار للأمن القومي ورئيس مكتب الحماية المالية للمستهلكين.

وأشار بايدن إلى أنه "في حال تمت المصادقة على ذلك، فسيكون أديييمو أول نائب وزير خزانة إفريقي أميركي".

واختار بايدن أيضاً نيرا تاندن ذات الأصول الهندية، لترؤس مكتب الإدارة والموازنة.

وسيكون إلى جانب الرئيس المنتخب أيضاً جاريد برنشتاين وهو مقرب منه منذ وقت طويل. وكان برنشتاين مستشاراً خاصة لبايدن خلال السنوات الأولى من إدارة أوباما. وسيصبح عضواً في مجلس المستشارين الاقتصاديين.

وأخيراً ستكون هيذر بوشي المصنفة "خبيرة اقتصادية بارزة" وشملت أبحاثها التفاوتات الاقتصادية، عضواً في هذا المجلس، وهو هيئة تابعة للبيت الأبيض مكلفة المساعدة في تطوير السياسة الاقتصادية الوطنية والدولية.

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