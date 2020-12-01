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عملة ليبرا تغير اسمها إلى "ديم".. فهل تنال الرضا؟

ليبرا libra
عملة ليبرا المدعومة من فيسبوك
فيسبوك

عملة ليبرا تغير اسمها إلى "ديم".. فهل تنال الرضا؟

سعيا لنيل الموافقة

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لندن - رويترز

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تقرر تغيير اسم عملة ليبرا المشفرة المدعومة من فيسبوك إلى "ديم" في مسعى جديد للحصول على موافقة الجهات التنظيمية من خلال التأكيد على استقلالية المشروع.

تعرقلت خطط إطلاق ليبرا، التي أعلنتها فيسبوك للمرة الأولى في العام الماضي، في أبريل/نيسان بعد أن أثارت جهات تنظيمية ومسؤولو بنوك مركزية مخاوف من أن تؤثر على الاستقرار المالي وتقوض السيطرة على السياسة النقدية وتهدد الخصوصية.

وقال الرئيس التنفيذي لرابطة ديم في جنيف ستوارت ليفي، والتي تقف وراء العملة الرقمية المقترحة إن تغيير الاسم اليوم يأتي في إطار مسعى للتأكيد على هيكل جديد أكثر بساطة.

وقال ليفي لرويترز "الاسم الأصلي كان يرتبط بصيغة مبكرة للمشروع لم تلقَ ترحيباً من الجهات التنظيمية، وأجرينا تغييرات كبيرة على ذلك المقترح".

وأضاف أن ديم، والتي تعني "يوم" باللغة اللاتينية، صارت تستهدف إطلاق عملة رقمية موحدة مدعومة بالدولار بشكل مبدئي.

ورفض التعليق على توقيت الإطلاق، والذي قالت فايننشال تايمز الأسبوع الماضي إنه قد يكون في يناير/ كانون الثاني، مكتفياً بالقول إنه لن يمضي قدما إلا بعد موافقة هيئة مراقبة الأسواق في سويسرا.

يقول المشروع إنه سيضع سياسات تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال للعقوبات، وإنه تخلى عن خطط سابقة للسماح لأي أحد بالانضمام لشبكة العملة.

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