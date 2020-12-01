قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، إن عائدات الهيئة ارتفعت بنسبة 2.4% خلال شهر نوفمبر 2020، لتصل إلى 488.1 مليون دولار، مقابل 476.7 مليون دولار في الشهر المماثل من 2019.

وأرجع رئيس الهيئة في بيان، اليوم الثلاثاء، اطلعت "العربية.نت" على نسخة منه، الزيادة إلى انتظام حركة الملاحة بالقناة على الرغم من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وسجلت حركة الملاحة بالقناة خلال شهر نوفمبر 2020 عبور 1614 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 100.2 مليون طن.

إلى ذلك، قال رئيس الهيئة إن السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة خلال الآونة الأخيرة نجحت في تقليل التأثير السلبي لأزمة تفشي "فيروس كورونا" وكسب ثقة العملاء وجذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.