أظهرت بيانات مصرية رسمية، اليوم الأربعاء، تراجع صادرات مصر غير البترولية في العشرة أشهر الأولى من العام 2020، بنسبة 3.1%، والواردات نحو 14% على أساس سنوي.

وذكر تقرير نشره الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن صادرات مصر غير البترولية تراجعت إلى 20.597 مليار دولار في 10 أشهر من 2020، انخفاضا من 21.247 مليار دولار قبل عام.

وتراجعت الواردات إلى 52.068 مليار دولار بنهاية أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة مع 60.308 مليار دولار في الفترة المقابلة.

وبحسب بيانات الهيئة، سجلت الصادرات للدول العربية قيمة بلغت 7.77 مليار دولار، وبلغت الواردات نحو 3.48 مليار دولار، خلال 10 أشهر من 2020.

وسجلت الصادرات لأفريقيا بدون الدول العربية 3.1 مليار دولار، وبلغت الواردات 1.02 مليار دولار.

وبلغت الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي نحو 5.3 مليار دولار، بينما بلغت الواردات 15.06 مليار دولار خلال 10 أشهر من 2020.

وبلغت صادرات مصر للصين الشعبية نحو 316 مليون دولار، بينما بلغت الواردات 9.5 مليار دولار.