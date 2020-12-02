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إسرائيل: سنوقع مع البحرين عددا من الاتفاقيات الاقتصادية

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إسرائيل: سنوقع مع البحرين عددا من الاتفاقيات الاقتصادية

وزير خارجية إسرائيل غابي أشكينازي قال إنه سيتم تشكيل فريق اقتصادي لتطوير العلاقة الثنائية مع البحرين

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دبي - العربية.نت

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قال وزير خارجية إسرائيل غابي أشكينازي، إن بلاده ستوقع مع البحرين عددا من الاتفاقيات الاقتصادية.

ويزور وفد بحريني يضم عدداً من الوزراء، إسرائيل بهدف إجراء مباحثات تتعلق بالسياحة والتعاون الاقتصادي، قبل لقاء رئيس الوزراء نتنياهو ووزير خارجيته.

ووقعت كل من البحرين والإمارات منتصف أيلول/ سبتمبر، اتفاقاً لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في حديقة البيت الأبيض.

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وأضاف وزير خارجية إسرائيل أنه سيتم تشكيل فريق اقتصادي لتطوير العلاقة الثنائية مع البحرين.

وقال رئيس وفد البحرين إن السلام مع إسرائيل يجب أن ينعكس على المواطنين، وهناك الكثير من الفرص الاقتصادية مع إسرائيل.

وكان من المقرر أن يقوم وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي هذا الأسبوع بزيارة إلى البحرين، لكن مصادر دبلوماسية أكدت لوكالة فرانس برس إلغاء الزيارة دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأكدت مصادر دبلوماسية إسرائيلية وصول وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني، إلى مطار بن غوريون قرب تل أبيب ظهر الثلاثاء.

وسيجري الوفد مباحثات تتعلق بالسياحة والتعاون الاقتصادي بين البلدين، قبل لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأشكينازي، الأربعاء.

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