يقوم كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بتكثيف مفاوضاتهما للتوصل إلى اتفاق تجاري ينظم العلاقة بينهما بعد البريكست، إلا أن التنازلات التي يبحث فيها المفاوضون قد تثير توترات بين الدول الأعضاء في الاتحاد، قبل شهر فقط من الموعد النهائي.

وحضت الحكومة البريطانية أمس الشركات على الاستعداد لنهاية الفترة الانتقالية لخروجها من الاتحاد الأوروبي.

ومع نهاية الفترة الانتقالية، تتوقف بريطانيا عن تطبيق القواعد الأوروبية، ولا تعود جزءاً من السوق الموحدة.

ولا تزال المفاوضات التي انطلقت قبل أشهر وتعقد حالياً في لندن، متواصلة لكنها لم تحقق تقدماً، فيما أكدت مصادر لـ "فرانس بريس" أن رئيسة المفوضية الأوروبية "تريد اتفاقاً"، إذ أرسلت إلى لندن أحد أقرب معاونيها، الفرنسية ستيفاني ريسو من أجل "تسريع المفاوضات، ومع تنازلات قد تكون أكثر مما ستقبل به الدول الأعضاء في الاتحاد.