  • مباشر
اللغة

الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يكثفان المفاوضات للتوصل لاتفاق تجاري

بريكست مناسبة
مفاوضات بريكست (أرشيفية)
بريكست

الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يكثفان المفاوضات للتوصل لاتفاق تجاري

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يقوم كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بتكثيف مفاوضاتهما للتوصل إلى اتفاق تجاري ينظم العلاقة بينهما بعد البريكست، إلا أن التنازلات التي يبحث فيها المفاوضون قد تثير توترات بين الدول الأعضاء في الاتحاد، قبل شهر فقط من الموعد النهائي.

وحضت الحكومة البريطانية أمس الشركات على الاستعداد لنهاية الفترة الانتقالية لخروجها من الاتحاد الأوروبي.

ومع نهاية الفترة الانتقالية، تتوقف بريطانيا عن تطبيق القواعد الأوروبية، ولا تعود جزءاً من السوق الموحدة.

ولا تزال المفاوضات التي انطلقت قبل أشهر وتعقد حالياً في لندن، متواصلة لكنها لم تحقق تقدماً، فيما أكدت مصادر لـ "فرانس بريس" أن رئيسة المفوضية الأوروبية "تريد اتفاقاً"، إذ أرسلت إلى لندن أحد أقرب معاونيها، الفرنسية ستيفاني ريسو من أجل "تسريع المفاوضات، ومع تنازلات قد تكون أكثر مما ستقبل به الدول الأعضاء في الاتحاد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

خبر سار عن كورونا أخيراً.. لا داعي لـ 14 يوما من الحجر! خبر سار عن كورونا أخيراً.. لا داعي لـ 14 يوما من الحجر!
أمل يلوح.. بخاخ أنفي قد يحمي من كورونا أمل يلوح.. بخاخ أنفي قد يحمي من كورونا

الأكثر قراءة

"اعتن بها وبملاكي".. طلب مارادونا من زوج صديقته قبل وفاته
الجبير: اليأس دفع إيران لإلقاء اللوم على السعودية الجبير: اليأس دفع إيران لإلقاء اللوم على السعودية
هجوم يستهدف فرقة ماهر الأسد في دير الزور هجوم يستهدف فرقة ماهر الأسد في دير الزور
من قلب ووهان.. وثائق مسربة تفضح خفايا صادمة عن كورونا من قلب ووهان.. وثائق مسربة تفضح خفايا صادمة عن كورونا
بيان سعودي مصري: نرفض التدخلات الإقليمية في الشؤون العربية بيان سعودي مصري: نرفض التدخلات الإقليمية في الشؤون العربية
دولة خليجية تستعد لإعادة 80 ألف عامل منزلي.. وهذه الآلية دولة خليجية تستعد لإعادة 80 ألف عامل منزلي.. وهذه الآلية

قبل أن تذهب

تعرف على المرحلة التي وصلت إليها إيران في رحلتها لتخصيب اليورانيوم
تعرف على المرحلة التي وصلت إليها إيران في رحلتها لتخصيب اليورانيوم

اكتشف المزيد