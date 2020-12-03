قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها فرضت عقوبات على شركة إيرانية تعمل في الصناعات العسكرية، في سياق عقوبات جديدة متعلقة بإيران فرضت على فرد ومجموعة صناعية.

كانت الخزانة الأميركية، فرضت عقوبات على 5 شركات إيرانية مرتبطة بصناعة البتروكيماويات.

واستهدفت الولايات المتحدة عدداً من الشركات في الصين وهونغ كونغ وجنوب إفريقيا في جولة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران فيما يتعلق بالبتروكيماويات.

ومن بين الكيانات المستهدفة ثلاث شركات صينية هي: داليان غولدن صن للاستيراد والتصدير، وتيانياي إنترناشيونال، وأوشنج شيب مانجمنت.

كما استهدفت العقوبات الأميركية شركة الاستثمار للأمن الاجتماعي التابعة للقوات المسلحة في إيران.

وقبل أشهر فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكبر مجموعة قابضة للبتروكيماويات في إيران لدعمها الحرس الثوري الإيراني، في خطوة اعتبرت أنها تهدف إلى تجفيف منابع تمويل القوة العسكرية الإيرانية.