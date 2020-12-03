قفز معدل التضخم السنوي في تركيا قفزة أعلى من المتوقع مسجلا 14.03% في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس/آب 2019.

ويعود ارتفاع معدل التضخم إلى انخفاض الليرة، مما يبقي على الضغوط التي تحث على تشديد السياسة النقدية بعد رفع كبير لسعر الفائدة الشهر الماضي.

وعلى أساس شهري، زادت أسعار المستهلكين 2.30% في نوفمبر/تشرين الثاني، حسبما أظهرت بيانات معهد الإحصاءات التركي اليوم الخميس، مقارنة مع استطلاع أجرته رويترز وتوقع ارتفاعا 1% في أكتوبر/تشرين الأول وأن يبلغ التضخم السنوي 11.89%؛ وتوقع الاستطلاع تضخما 12.6% خلال 2020.

يحوم التضخم قرب 12% منذ بداية العام بالرغم من تراجع اقتصادي حاد في الربع الثاني من العام بسبب تشديد إجراءات مكافحة التفشي الأول لفيروس كورونا.

وبلغ متوسط تقديرات 13 اقتصاديا في استطلاع لرويترز للتضخم السنوي في نوفمبر/تشرين الثاني 12.60%، إذ تراوحت التوقعات بين 12.3% و13.08%.

يؤدي انخفاض العملة التركية، الذي يبلغ نحو 25% منذ بداية العام، إلى ارتفاع الأسعار عبر الاستيراد بالعملة الصعبة وأبقى التضخم قرب 12% طوال العام.

وصعد مؤشر أسعار المنتجين 4.08% على أساس شهري في نوفمبر/تشرين الثاني مسجلا زيادة سنوية 23.11%، بحسب البيانات.