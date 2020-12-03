قال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إنه يعتزم طرح أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار لأجل عام واحد في مزاد يوم الاثنين 7 ديسمبر/ كانون الأول 2020.

وكان وزير المالية المصري محمد معيط قال أمس الأربعاء، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية تتجاوز 23 مليار دولار حاليا.

وأضاف معيط في حديثه خلال مؤتمر بالقاهرة أن أسعار الفائدة الحالية مناسبة للاستثمار، إذ "تتراوح بين 8.25 إلى 9.25% مقارنة بمعدلات وصلت إلى 13% في السنوات الماضية".

وكان الوزير صرح الشهر الماضي أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية تبلغ 21 مليار دولار.