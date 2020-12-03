كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، هالة السعيد، عن انخفاض معدل الفقر لأول مرة منذ عام 1999 (20 عاماً).

وأضافت الوزيرة خلال كلمتها اليوم الخميس بمؤتمر"إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2019/2020"، أن معدل الفقر انخفض إلى 29.7% مقارنة بـ 32.5% في عام 2017/2018، حيث انخفضت نسبة الفقر في جميع المناطق.

وأوضحت هالة السعيد في بيان اطلعت "العربية.نت" على نسخة منه، أن أكبر نسبة انخفاض سجلت في ريف الوجه البحري بـ4.73% يليه ريف الوجه القبلي 3.79%.

وتابعت الوزيرة: "يشير البحث إلى ارتفاع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى الجمهورية من 60.4 ألف جنيه في عام 2017/2018 إلى 69.1 ألف جنيه في عام 2019/2020 بنسبة زيادة نحو 15%".

وارتفع متوسط الدخل السنوي للأسرة في حضر الجمهورية من 69.6 ألف جنيه سنوياً عام 2017 / 2018 إلى 80.9 ألف جنيه عام 2020/2019 بنسبة زيادة 16.3%، وارتفع متوسط الدخل السنوي للأسرة في ريف الجمهورية من 52.7 ألف جنيه سنوياً عام 2017 / 2018 إلى 59.7 ألف جنيه سنوياً عام 2020/2019 بنسبة زيادة قدرها 13.3%.

وقالت هالة السعيد إن هذا التحسن النسبي يؤكد أنه مع السعي لتحقيق الإصلاح الاقتصادي لم تغفل الدولة عن دورها الواجب في التخفيف من آثار إجراءات هذا الإصلاح على الفئات الأقل دخلاً، فقد تزامن مع جهود الحكومة لتطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تنفيذ حزمة واسعة من برامج الحماية الاجتماعية هي الأكبر في تاريخ مصر.

استهدفت الدولة زيادة الاستثمارات العامة في خطة العام المالي الحالي 20/2021 بنسبة 70% لتبلغ 595 مليار جنيه، ويتضمن ذلك توجيه استثمارات قدرها 47.1 مليار جنيه لتنمية محافظات الصعيد بزيادة قدرها 51% مقارنة بالعام السابق.

ويعتبر بحث الدخل والإنفاق أحد أهم الأبحاث الداعمة لقواعد البيانات الاقتصادية والاجتماعية التي يقدمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشكل منتظم منذ ما يزيد عن ستين عاماً.