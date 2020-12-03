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مصر 84% من الأسر تحصل على دعم التموين

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اقتصاد مصر

مصر 84% من الأسر تحصل على دعم التموين

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القاهرة - خالد حسني

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كشفت نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك للعام المالي 2019 / 2020، أن نحو 84% من الأسر المصرية تحصل على تغطية للبطاقات التموينية بعدد 63 مليون أسرة، لترتفع نسب الأسر بالريف لتبلغ 91%، مقابل نحو 74.95 من الأسر في الحضر والمدن.

وأوضحت نتائج بحث الدخل، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن متوسط الدعم التمويني للأسر بإجمالي الجمهورية يبلغ 1420 جنيهاً، ليسجل متوسط الدعم التمويني للأسر في الريف نحو 1559 جنيهاً، وفي الحضر نحو 1244 جنيهاً.

وأشارت النتائج إلى أن 7.4% هي نسبة ما تحصل عليه الأسرة من الدعم السلع الغذائية إلى إجمالي استهلاك الأسرة من الطعام والشراب، وذلك بجميع مناطق الجمهورية خلال العام المالي 2019 / 2020، مشيرة إلى أن متوسط النسبة يبلغ في الريف نحو 8.3% مقابل نحو 6.3% بالنسبة للأسر في الحضر والمدن المصرية.

كما أظهرت نتائج البحث، أن 90% من الأسر تحت مظلة منظومة الدعم حتى الشريحة الثانية، وأكثر من 80% في الشريحة الثانية، وتقل نسبة التغطية مع زيادة مستوى المعيشي للأسر لتصل إلى 72.7% في الشريحة العليا.

وكشفت النتائج، تراجع معدلات الفقر في جميع أنحاء الجمهورية، لتنخفض نسبة الفقر في ريف الوجه البحري لتصل إلى 22% خلال العام المالي 2019 / 2020، مقابل نحو 27% خلال العام المالي 2017 / 2018، كما تراجعت نسب الفقر في ريف الوجه القبلي لتسجل نحو 84%، مقابل نحو 52% خلال العام المالي 2017 / 2018.

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