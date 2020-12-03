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ترمب: سأؤيد خطة الإنعاش الاقتصادي الخاصة بكورونا

الرئيس دونالد ترمب
الرئيس الأميركي دونالد ترمب
خطط تحفيز

ترمب: سأؤيد خطة الإنعاش الاقتصادي الخاصة بكورونا

بعد يوم من اقتراح مجلسي الشيوخ والنواب مشروع قانون إغاثي بقيمة 908 مليارات دولار

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دبي - العربية.نت

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيؤيد خطة الإنعاش الاقتصادي الخاصة بكورونا.

تأتي تصريحات ترمب بعد يوم من اقتراح أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب الأميركي مشروع قانون إغاثي بقيمة 908 مليارات دولار، لتمويل إجراءات الإغلاق حتى 31 مارس.

ويقترح مشروع القانون أيضا تخصيص 228 مليار دولار للفنادق والمطاعم والشركات الصغيرة الأخرى.

وقال المشرعون إن حكومات الولايات والحكومات المحلية ستتلقى مساعدة مباشرة بموجب مشروع القانون المشترك بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي.

وأوضح السيناتور الجمهوري ميت رومني أن الخطة تحتوي على 560 مليار دولار من التمويل "المعاد توجيهه" من قانون CARES الذي تم سنه في مارس الماضي.

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