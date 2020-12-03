نشرت وزارة الدفاع الأميركية، أمس الأربعاء، الصور الأولى لبطاقة تسجيل لقاح Covid-19 وأدوات التطعيم الأخرى.

وقالت الدكتورة كيلي مور، المديرة المساعدة لتحالف عمل التحصين الذي يدعم عمال الخطوط الأمامية الذين سيقدمون لقاحات Covid-19، إن بطاقات التطعيم ستُستخدم باعتبارها "أبسط" طريقة لتتبع جرعات لقاح Covid-19، وفقاً لما نقلته "سي إن إن".

وأضافت مور: "سيتم إصدار بطاقة مكتوبة لكل شخص يمكنه وضعها في محفظته، حيث تخبره بما لديه ومتى يحين موعد جرعته التالية".

وستقوم عيادات التطعيم أيضاً بإبلاغ سجلات التطعيم التابعة لها في الولاية عن اللقاح الذي تم إعطاؤه، بحيث يمكن، على سبيل المثال، إجراء استعلام إذا لم يعرف من أين حصل المريض على الجرعة الأولى.

وأشارت مور أيضاً إلى أن العديد من الأماكن تخطط لمطالبة المرضى بتقديم رقم هاتف خلوي طواعية، حتى يتمكنوا من الحصول على رسالة نصية تخبرهم متى وأين من المقرر إعطاء جرعتهم التالية.

من ناحيتها، قالت كلير هنان، المديرة التنفيذية لجمعية مديري التحصين، إن كل جرعة يتم تناولها سيتم الإبلاغ بشأنها إلى المركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

فيما يتعلق بأدوات اللقاح، تُظهر صورة وزارة الدفاع أن المجموعات تتضمن بطاقة وإبرة ومحقنة ومناديل معقمة وقناعا.

ولدى عملية Warp Speed التي أطلقتها الولايات المتحدة لتسريع إيجاد لقاح مع بدء انتشار الوباء، 100 مليون مجموعة من أدوات اللقاح جاهزة للاستخدام عندما يبدأ توزيع لقاح فيروس كورونا، بحسب ما قاله الجنرال جوستاف بيرنا، رئيس العمليات في Warp Speed، الشهر الماضي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تنتظر فيه شركتا Pfizer وModerna تصاريح الاستخدام الطوارئ (EUA) في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تناقش هيئة إدارة الغذاء والدواء الأميركية ما إذا كان سيتم منح التصاريح في 10 و17 ديسمبر.

في حال حصول شركتي Pfizer وModerna على الإذن، يمكن أن تبدأ شحنات اللقاحات الأولى في 15 و22 ديسمبر على التوالي، وفقاً لوثيقة من عملية Warp Speed التابعة للحكومة الفيدرالية.

وستكون الإمدادات الأولية في الولايات المتحدة محدودة، ولن يتمكن العدد الأوسع من السكان من الحصول على اللقاحات حتى مرور شهور من عام 2021. وقد أوصى المركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) يوم الثلاثاء بتلقيح العاملين في مجال الرعاية الصحية والرعاية طويلة الأجل أولاً.

وقال منصف السلاوي، كبير مستشاري عملية Warp Speed، الأربعاء، إنه بحلول فبراير يمكن تلقيح 100 مليون أميركي ضد فيروس كورونا.

وأعلنت الولايات المتحدة أنه إذا فازت كل من شركتي Pfizer وModerna بإذن الاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء الأميركية في ديسمبر، يمكنهما حينها توزيع 40 مليون جرعة من اللقاح بحلول نهاية الشهر. يتطلب كل لقاح جرعتين، وهذا يكفي لتطعيم 20 مليون شخص بشكل كامل.