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إجراءات العزل تلقي بظلالها على سوق السيارات في بريطانيا

سيارات لندن بريطانيا
تراجع مبيعات السيارات في بريطانيا
اقتصاد بريطانيا

إجراءات العزل تلقي بظلالها على سوق السيارات في بريطانيا

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

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كشفت بيانات للقطاع نُشرت اليوم الجمعة أن تسجيلات السيارات الجديدة في بريطانيا انخفضت 27.4% على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني، إذ أمضت إنجلترا معظم الشهر في ثاني عزل عام على المستوى الوطني.

وقالت جمعية مصنعي وتجار السيارات إن المبيعات بلغت 113 ألفا و781 سيارة إذ جرى استخدام خيار للشراء عبر الإنترنت والتسلم من المعارض وخيارات للتوصيل.

وقال مايك هوز الرئيس التنفيذي للجمعية "مع الموافقة على لقاح جديد، فإن ثقة الشركات والمستهلكين والتي يعتمد عليها هذا القطاع يمكن أن تتحسن، بالنظر إلى أن القطاع أكثر تفاؤلا قرب نهاية العام".

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