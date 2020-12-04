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عودة قوية لطلبيات الصناعة الألمانية في أكتوبر

ألمانيا - اقتصاد- صناعة
ارتفاع الطلبيات الصناعية الألمانية في أكتوبر
اقتصاد

عودة قوية لطلبيات الصناعة الألمانية في أكتوبر

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ألمانيا - رويترز

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أظهرت بيانات اليوم الجمعة أن طلبيات السلع الصناعية الألمانية زادت بأكثر من المتوقع على أساس شهري في أكتوبر تشرين الأول، مما يثير الآمال في أن قطاع الصناعات التحويلية في أكبر اقتصاد بأوروبا بدأ الربع الأخير من العام بأداء قوي.

وتظهر البيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات الاتحادي أن الطلبيات على السلع الصناعية زادت 2.9% على أساس مُعدل في ضوء العوامل الموسمية، مقارنة مع توقع لرويترز بارتفاع 1.5%، وبعد زيادة معدلة بالرفع عند 1.1% في سبتمبر.

وكشفت أرقام من وزارة الاقتصاد أن الطلبيات المحلية زادت 2.4% على أساس شهري بينما ارتفعت الطلبيات من الخارج 3.2%. وصعدت العقود من منطقة اليورو 0.5%.

وفرضت ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، إغلاقا عاما جزئيا في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر شمل الحانات والمطاعم والمنشآت الترفيهية، واستثنى المدارس والمحال.

وصرّح وزير الاقتصاد بيتر ألتماير لصحيفة "بيلد أم تسونتاغ" الإخبارية "سيتعيّن علينا أن نتعايش مع الكثير من الاحتياطات والقيود للأشهر الأربعة أو الخمسة المقبلة على الأقل".

وارتفع عدد المصابين بكوفيد-19 الذين يتلقّون العلاج في وحدات العناية المشددة من 360 في أوائل تشرين الأول/أكتوبر إلى أكثر من 3300 حاليا، فيما تواجه البلاد، على غرار بقية الدول الأوروبية، صعوبات في احتواء موجة التفشي الثانية لكوفيد-19.

وشهدت مدن ألمانية عدة احتجاجات، على القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، بينها فرانكفورت حيث استخدمت الشرطة خراطيم المياه.

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