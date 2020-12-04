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فرنسا تلوح بـ"فيتو" على أي اتفاق لا يخدم مصالحها من "بريكست"

بريكست مناسبة
مفاوضات متعثرة حول بريكست
بريكست

فرنسا تلوح بـ"فيتو" على أي اتفاق لا يخدم مصالحها من "بريكست"

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العربية.نت

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صرح وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون أن فرنسا ستضع "فيتو" على أي اتفاق تجاري لما بعد بريكست ما لم يحقق بعض الشروط وخصوصاً في مجال صيد السمك.

وقال بون لإذاعة "أوروبا 1""إذا كان هناك اتفاق ليس جيداً فسنعارضه". وأضاف "نعم لكل دولة الحق في الفيتو".

وأضاف أن فرنسا ستجري "تقييمها الخاص" للاتفاق من أجل ذلك.

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وأكد أن "هذا واجبنا حيال الفرنسيين وهذا واجبنا حيال صيادي السمك وقطاعات اقتصادية أخرى".

وكرر الوزير الفرنسي أن احتمال عدم التوصل إلى اتفاق "قائم" و"يجب الاستعداد له" مضيفا "لكنني أريد أن أتأمل بأنه يمكننا الحصول على اتفاق واتفاق جيد".

وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس صرح أمس الخميس أنه "لا يمكن التضحية" بقطاع الصيد الفرنسي من أجل "تغييرات" في مفاوضات التجارة لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ولا تزال هذه المفاوضات بين لندن والمفوضية الأوروبية، التي استؤنفت السبت في العاصمة البريطانية تتعثر حول ثلاث نقاط: عمل الصيادين الأوروبيين في المياه البريطانية والضمانات المطلوبة في لندن في مجال المنافسة، وطريقة تسوية الخلافات في الاتفاقية المستقبلية.

ويتعرض المفاوضون لضغوط مع اقتراب موعد الانفصال النهائي بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في 31 ديسمبر.

وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق، تطبق قواعد منظمة التجارة العالمية التي تعني فرض رسوم جمركية وتحديد حصص.

وذكر مصدر حكومي في المملكة المتحدة أن الاتحاد الأوروبي قدم عناصر جديدة "غير متوقعة" إلى المفاوضات قد تسمح بـ"انفراج".

وحذرت مصادر أوروبية الخميس من أن الاتحاد الأوروبي لن يقدم تنازلات أكبر من ذلك.

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