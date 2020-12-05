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الصين تختبر لأول مرة سيارات ذاتية القيادة تماماً

سيارات ذاتية القيادة في الصين
سيارات ذاتية القيادة في الصين
اقتصاد الصين

الصين تختبر لأول مرة سيارات ذاتية القيادة تماماً

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دبي - العربية.نت

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أكدت شركة صناعة السيارات الذاتية القيادة الصينية (أوتو إكس) AutoX أنها بدأت باختبار سيارات ذاتية القيادة تمامًا في مدينة شنجن الصينية، وتمتاز هذه السيارات بأنها لا تحتاج إلى وجود أي سائق يتدخل حين الضرورة.

وقالت الشركة، التي تدعمها مجموعة علي بابا، إنها المرة الأولى التي تسير فيها سيارات ذاتية القيادة تمامًا في شوارع الصين.

وفي السابق، أُطلق العديد من المشاريع لما يُسمى بسيارات الأجرة الآلية في المدن الصينية، ولكن تلك المركبات كانت تحتاج إلى وجود سائق يتولى القيادة في حالات الطوارئ، أو شخص يقودها عن بُعد.

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وأوضحت شركة AutoX في بيان أن اختبارات الشوارع للسيارات بدون سائق، التي كانت تهدف إلى تحديد كيفية عمل المركبات في الحالات المختلفة للطرق، قد أُجريت على مدى الأشهر الستة.

وقالت رئيسة العمليات في AutoX – (جول لي) – لشبكة (سي إن بي سي) CNBC الأميركية: إنه يُجرى حاليًا اختبار أكثر من 100 سيارة أجرة آلية في المدن الصينية، ويُختبر منها 25 سيارة ذاتية القيادة تمامًا في مدينة شنغن.

بدوره أوضح الرئيس التنفيذي للشركة (جيانشانغ شاو) أن سيارات الأجرة الآلية الذاتية القيادة تمامًا ليست متاحةً للعامة بعد. إذ إنها متاحة فقط لموظفي الشركة، والضيوف الخاصين، مثل: وسائل الإعلام، وشركاء العمل، والمستثمرين، وصناع السيارات.

وقالت (لي) إن الخطوة التالية قد تكون زيادة عدد السيارات، ومساحة منطقة الاختبار، بالإضافة إلى إجراء الاختبار في المزيد من المدن. وأضافت: "لدينا خطة لتوسعة الاختبار في الأشهر الستة المقبلة ليشمل 10 مدن عالميا".

وأضافت أنه يُرجح أن تكون واحدة من تلك المدن في منطقة جنوب شرق آسيا، ولكنها لم تحدد المدينة. وأضافت: “متحمسون لسوق جنوب شرق آسيا، ونعتقد أنه سيكون السوق النامي التالي”.

وأشارت إلى أن AutoX تتمتع بميزة في جنوب شرق آسيا مقارنةً بأنظمة القيادة الذاتية الأخرى التي تُطوَّر وتُختبر في الغرب، لأن الشوارع في آسيا تشبه إلى حد كبير تلك الموجودة في الصين.

يُشار أيضًا إلى أن شركة AutoX أطلقت خدمة تجريبية للقيادة الذاتية في شنغهاي، ولديها تصريح لاختبار السيارات الذاتية القيادة دون سائق الأمان في أجزاء من مدينة سان خوسيه في بولاية كاليفورنيا الأميركية.

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