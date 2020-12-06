ارتفعت عائدات كبرى شركات الإنترنت الصينية بنسبة 13.1% خلال العشرة أشهر الأولى من العام 2020 على أساس سنوي، لتصل إلى 1.01 تريليون يوان (154.18 مليار دولار أميركي).

وأظهرت بيانات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، اليوم الأحد، أن الأرباح التشغيلية لصناعة الإنترنت في الصين خلال الفترة، ارتفعت بنسبة 8.8% على أساس سنوي إلى 98.65 مليار يوان، بينما بلغ إجمالي إنفاق القطاع على البحوث والتطوير 61.98 مليار يوان، بزيادة 15.6% على أساس سنوي.

وتغطي إحصاءات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الشركات التي تزيد إيراداتها السنوية من خدمات الإنترنت عن 5 ملايين يوان خلال العام السابق، نقلاً عن وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية.

ويصنف قطاع الإنترنت كأحد المكونات الهامة من "الاقتصاد الجديد" بالصين، حيث تشهد البلاد تحولا في النمو الذي تدفعه بشكل أكبر التكنولوجيا والاستهلاك.