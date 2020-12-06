  • مباشر
اللغة

154 مليار دولار عائدات شركات الإنترنت الصينية بـ10 أشهر

Internet in China concept, 3D rendering - Stock image
قطاع الإنترنت أحد المكونات الهامة من "الاقتصاد الجديد" بالصين
اقتصاد الصين

154 مليار دولار عائدات شركات الإنترنت الصينية بـ10 أشهر

ارتفعت 13.1%

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت عائدات كبرى شركات الإنترنت الصينية بنسبة 13.1% خلال العشرة أشهر الأولى من العام 2020 على أساس سنوي، لتصل إلى 1.01 تريليون يوان (154.18 مليار دولار أميركي).

وأظهرت بيانات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، اليوم الأحد، أن الأرباح التشغيلية لصناعة الإنترنت في الصين خلال الفترة، ارتفعت بنسبة 8.8% على أساس سنوي إلى 98.65 مليار يوان، بينما بلغ إجمالي إنفاق القطاع على البحوث والتطوير 61.98 مليار يوان، بزيادة 15.6% على أساس سنوي.

وتغطي إحصاءات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الشركات التي تزيد إيراداتها السنوية من خدمات الإنترنت عن 5 ملايين يوان خلال العام السابق، نقلاً عن وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية.

ويصنف قطاع الإنترنت كأحد المكونات الهامة من "الاقتصاد الجديد" بالصين، حيث تشهد البلاد تحولا في النمو الذي تدفعه بشكل أكبر التكنولوجيا والاستهلاك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

أثار عاصفة سخرية ..فيديو لجمل شارد يقتحم مستشفى حكومياً في مصر أثار عاصفة سخرية ..فيديو لجمل شارد يقتحم مستشفى حكومياً في مصر
فيديو وتسجيلات.. طفلة يتيمة بمخيم داعش بسوريا تستغيث للعودة لمصر فيديو وتسجيلات.. طفلة يتيمة بمخيم داعش بسوريا تستغيث للعودة لمصر

الأكثر قراءة

الموساد: نمتلك تسجيلاً لفخري زاده يتحدث فيه عن بناء 5 رؤوس نووية الموساد: نمتلك تسجيلاً لفخري زاده يتحدث فيه عن بناء 5 رؤوس نووية
الصحة العالمية: يمكن للعالم أن يبدأ الحلم بنهاية كورونا الصحة العالمية: يمكن للعالم أن يبدأ الحلم بنهاية كورونا
فوز ضمك يرسل النصر إلى المركز الأخير فوز ضمك يرسل النصر إلى المركز الأخير
إحالته للجنايات بسبب المخدرات.. جديد نجل القاضي الذي أغضب مصر إحالته للجنايات بسبب المخدرات.. جديد نجل القاضي الذي أغضب مصر
فيديو وتسجيلات.. طفلة يتيمة بمخيم داعش بسوريا تستغيث للعودة لمصر فيديو وتسجيلات.. طفلة يتيمة بمخيم داعش بسوريا تستغيث للعودة لمصر
عُمان تعتزم إلغاء عدم الممانعة للوافدين عُمان تعتزم إلغاء عدم الممانعة للوافدين

قبل أن تذهب

تركيا تواصل تسليم النشطاء الإيرانيين لطهران
تركيا تواصل تسليم النشطاء الإيرانيين لطهران

اكتشف المزيد