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مصر تتوقع صرف 320 مليون دولار دعم صادرات متأخر لـ500 شركة

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من المتوقع صرف دعم الصادرات المتأخر لنحو 500 شركة بقيمة 5 مليارات جنيه
اقتصاد مصر

مصر تتوقع صرف 320 مليون دولار دعم صادرات متأخر لـ500 شركة

منتصف ديسمبر كانون الأول الحالي

متابع الغاء المتابعة

القاهرة – رويترز

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أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، أنه من المتوقع صرف دعم الصادرات المتأخر لنحو 500 شركة بقيمة 5 مليارات جنيه (320 مليون دولار) منتصف ديسمبر كانون الأول الحالي.

وتم صرف أكثر من 8.5 مليار جنيه لسداد مستحقات المصدرين منذ أكتوبر تشرين الأول 2019 وحتى نهاية أكتوبر تشرين الأول 2020.

من جهته، قال البنك المركزي المصري إن صافي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر بلغت 39.222 مليار دولار في نوفمبر من 39.22 مليار دولار في أكتوبر.

وكانت مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية قد وقعتا، بمقر وزارة الخارجية المصرية، يوم أمس، اتفاقية تأسيس الشراكة بين البلدين (اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية).

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وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، اطلعت "العربية.نت" على نسخة منه، فإن الاتفاقية يتوقع دخولها حيز النفاذ اعتباراً من أول يناير 2021 عقب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وقالت الخارجية المصرية، إن اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية توفر تحريراً كاملاً للتجارة بين الدولتين في المنتجات الصناعية ومعظم السلع الزراعية والمنتجات الغذائية والأسماك ومنتجاتها، مع استثناء بعض السلع الزراعية التي ستكون خاضعة لحصص كمية تحددها الاتفاقية وتعتبر كافية لاستيعاب نسبة كبيرة من صادرات الطرفين.

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