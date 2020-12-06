تبدأ جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، وسط تعقد الخلافات بين الطرفين، ومع اقتراب الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق نهاية ديسمبر الجاري.

وأعلن كل من رئيس الوزراء بوريس جونسون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في بيان مشترك أمس، أن المناقشات بينهما وصلت إلى طريق مسدود، لكنهما اتفقا على الاستمرار في المفاوضات.

وكانت الخلافات قد تصاعدت بين الطرفين حول حقوق الصيد في المياه الإقليمية وقواعد المنافسة، إضافة إلى حوكمة النزاعات المستقبلية، خاصة مع تشدد الموقف الفرنسي حول حقوق الصيد والمنافسة.