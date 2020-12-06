توقعت الصحة الأميركية ترخيص أول لقاح ضد كورونا خلال أيام.

وقال مدير برنامج الحالات الصحية الطارئة في المنظمة مايك رايان، في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، الجمعة، إن "اللقاحات لا تعني صفر كوفيد"، موضحا أنها وحدها "لن تقوم بالمهمة"، مضيفا أن "اللقاح لن يتوافر للجميع في بداية العام المقبل".

أول دولة ترخص للقاح "فايزر-بايونتيك"

وفي بريطانيا، التي كانت أول دولة ترخص للقاح "فايزر-بايونتيك"، أكدت وكالة الأدوية ومنتجات الصحة، الجمعة، بعد انتقادات حول سرعة الموافقة على اللقاح، أنه "لا يرخص لأي لقاح في بريطانيا في حال لا يحترم معايير السلامة والنوعية والفعالية".

وستبدأ بريطانيا، أكثر الدول الأوروبية تسجيلا للوفيات (60 ألفا و113 وفاة)، التلقيح الأسبوع المقبل لنزلاء دار العجزة والطواقم العاملة فيها.

وسجلت الولايات المتحدة، السبت، لليوم الثاني على التوالي، رقما قياسيا من الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، بلغ 225,201 إصابة جديدة، حسب إحصاء جامعة "جونز هوبكنز".

وقالت الجامعة إن عدد الوفيات الجديدة جراء الفيروس في البلاد خلال الفترة الزمنية نفسها بلغ 2500.

وحذر مسؤولو قطاع الصحة من أن التنقلات التي قام بها ملايين الأميركيين قبل أسبوع للاحتفال بعيد الشكر قد تتسبب في تفشي المرض على نطاق أوسع وذلك على الرغم من الدعوات التي وجهت إليهم من أجل ملازمة منازلهم.

ومنذ أسبوعين، تتخطى الولايات المتحدة بشكل منتظم عتبة الألفي وفاة في 24 ساعة جراء الفيروس، كما كانت عليه الحال في الربيع في ذروة الموجة الأولى من الوباء، في وقت لا يبدو أن هناك تحسنا للوضع في المدى المنظور.

وقدمت "فايزر/بايونتيك" و"موديرنا"، طلبي ترخيص إلى الوكالة الأميركية للأدوية. وفي حال الحصول على ضوء أخضر، يمكن أن يتوافر اللقاحان نهاية العام الحالي في هذا البلد.

انطلاق حملة التطعيم باللقاح الروسي

وفي روسيا، انطلقت في موسكو أمس حملة التطعيم ضد كورونا بلقاح "سبوتنيك-في" في المستوصفات، وفتحت حتى الآن 70 عيادة للتطعيم، وستفتح 100 أخرى حتى نهاية العام.

وسيتم التطعيم بلقاح "سبوتنيك-في"، وسيكون في المرحلة الأولى مخصصا للفئات الأكثر تعرضا للخطر من العاملين في التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية في المدينة.

وطلب الرئيس فلاديمير بوتين أن تكون التلقيحات "الواسعة النطاق" والمجانية متاحة.

وبات لقاح "سبوتنيك-في" الذي طوره مركز غاماليا للأبحاث في موسكو في المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية بمشاركة 40 ألف متطوع. ويؤكد القيمون على اللقاح أنه فعال بنسبة 95% على غرار لقاح "فايزر/بايونتيك".

أطلقت موسكو، الجمعة، خدمة حجز مواعيد للتطعيم ضد كوفيد-19 عبر الإنترنت.