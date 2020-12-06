كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن إعلان آلية التسجيل لأخذ لقاح فيروس كورونا قريبا، مشددا على أن المملكة حريصة على التأكد من مأمونية اللقاح وفعاليته واعتماده من اللجان والهيئات المختصة.

وأضاف العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للوزارة للإعلان عن آخر مستجدات فيروس كورونا بالمملكة، أن السعودية تمكنت من إجراء تعاقدات مهمة جدا مع شركات مطورة للقاح فيروس كورونا، وستكون المملكة من الدول الأولى التي سيتوفر بها اللقاح، نقلا عن التليفزيون السعودي.

وتابع المتحدث: "نحن في المراحل التي نقترب فيها من نهايات نأمل أن تكون سريعة وآمنة وصحية للجميع في مواجهة هذه الجائحة.. نوصي الجميع بالتقيد بالإجراءات الاحترازية، وسنلحظ التأثيرات الإيجابية".

وأكدت متحدث وزارة الصحة، أن المملكة أصبحت من ضمن الدول التي تسجل تحسنا وانخفاضا في مستوى الانتشار والإصابات بفيروس كورونا.