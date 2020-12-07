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إطلاق عقود آجلة للمياه للمرة الأولى في الولايات المتحدة

California surpasses France as world’s 6th-largest economy
إطلاق عقود آجلة على مياه ولاية كاليفورنيا خلال الأسبوع الحالي
اقتصاد أميركا

إطلاق عقود آجلة للمياه للمرة الأولى في الولايات المتحدة

CME Group تطلق عقودا آجلة على مياه ولاية كاليفورنيا الأسبوع الحالي

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العربية.نت

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ستتوفر العقود الآجلة على المياه للمرة الأولى في الولايات المتحدة.

حيث تعتزم مجموعة CME Group إطلاق عقود آجلة على مياه ولاية كاليفورنيا خلال الأسبوع الحالي، إذ تبلغ قيمة المياه لهذه الولاية نحو 1.1 مليار دولار.

وتشير هذه الخطوة الجديدة إلى التخوف من نقص المياه، والعزم على التحوط من المخاطر الناشئة بسبب النقص.

وكانت هذه العقود قد أعلن عنها في سبتمبر من بعد موجة الحرارة العالية والحرائق التي شهدتها البلاد في الساحل الغربي.

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