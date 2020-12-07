ستتوفر العقود الآجلة على المياه للمرة الأولى في الولايات المتحدة.

حيث تعتزم مجموعة CME Group إطلاق عقود آجلة على مياه ولاية كاليفورنيا خلال الأسبوع الحالي، إذ تبلغ قيمة المياه لهذه الولاية نحو 1.1 مليار دولار.

وتشير هذه الخطوة الجديدة إلى التخوف من نقص المياه، والعزم على التحوط من المخاطر الناشئة بسبب النقص.

وكانت هذه العقود قد أعلن عنها في سبتمبر من بعد موجة الحرارة العالية والحرائق التي شهدتها البلاد في الساحل الغربي.