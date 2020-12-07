اتفقت الإمارات وبريطانيا على برنامج تعاون اقتصادي وتجاري واستثماري مشترك للمرحلة المقبلة يتضمن 9 محاور رئيسية وعدداً من الآليات وخطط الشراكة التي تصب في تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين ودعم استراتيجيات التنمية المستدامة في كل منهما.

جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة السادسة للجنة الاقتصادية الإماراتية البريطانية المشتركة، والتي انعقدت، اليوم الإثنين، على المستوى الوزاري، برئاسة ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، ورانيل جاياوردينا وزير التجارة الدولية البريطاني.

واعتمد الوزيران الزيودي وجاياوردينا تشكيل فرق عمل مشتركة ومتخصصة من الجهات المعنية في البلدين لمتابعة وتنفيذ قرارات اللجنة وتحقيق أهدافها التنموية في إطار المحاور التسعة المتفق عليها، والتي شملت التجارة والاستثمار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ الرعاية الصحية وعلوم الحياة؛ الطاقة والطاقة المتجددة؛ البيئة والزراعة والأمن الغذائي؛ القطاع المالي والمصرفي؛ النقل والخدمات اللوجستية؛ والتعليم؛ الأبحاث العلمية والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة؛ الملكية الفكرية، وفقا لبيان صحفي.

وبلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020 5.5 مليار دولار أمريكي، منها نحو 500 مليون دولار قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى الأسواق البريطانية، والتي حققت نمواً بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. وفي الوقت نفسه، تجاوزت قيمة إعادة التصدير من دولة الإمارات إلى بريطانيا خلال الفترة المذكورة مليار دولار، فيما بلغت قيمة واردات الدولة من بريطانيا 4 مليارات دولار.