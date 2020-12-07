ارتفع عدد السعوديات العاملات في المدن الصناعية التي تشرف عليها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" بنسبة 120% إلى 17 ألفاً بنهاية الربع الأول من 2020، مقارنة بنحو 7860 موظفة بنهاية العام 2018.

وقال مدير عام الهيئة المهندس خالد السالم، إن "مدن" مستمرة في تمكين المرأة بالقطاع الصناعي سواء كعاملة أو مستثمرة من خلال تهيئة بيئة نموذجية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.

وأضاف أن القطاع الأوسط الذي يضم 12 مدينة صناعية به قرابة 11750 موظفة، فيما تعمل 3500 موظفة في القطاع الغربي الذي يشمل 13 مدينة صناعية، و1750 موظفة بالقطاع الشرقي الذي يضم 10 مدن صناعية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين.

وأوضح أن "مدن" جعلت القطاع الصناعي أكثر جذباً للعنصر النسائي من خلال منتجات وخدمات وحلول تمويلية مبتكرة تلائم دورهن الهام في الاقتصاد الوطني.

وتعتزم "مدن" إقامة مؤتمر افتراضي تحت عنوان "سيدات الصناعة 2020" برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، وذلك خلال الفترة من 22 – 21 ديسمبر 2020.

وقال السالم إن العام المقبل 2021 سيشهد إطلاق منتج المصانع الجاهزة الصغيرة بمساحات 200 متر مربع لتمكين الاستثمارات النسائية كتجربة هي الأولى في المملكة وذلك في المدينة الصناعية الأولى بالدمام.

وتشرف "مدن" على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وتجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198.8 مليون متر مربع حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.