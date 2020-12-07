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السعودية والعراق يؤكدان الحرص على الشراكات الاستثمارية

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توقيع اتفاقياتين على هامش منتدى
اقتصاد السعودية

السعودية والعراق يؤكدان الحرص على الشراكات الاستثمارية

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العربية.نت

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انطلقت أعمال ملتقى رجال الأعمال السعودي - العراقي في العاصمة العراقية بغداد اليوم برعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وبحث الجانبان خلال الملتقى، آفاق التعاون المستقبلي بين رجال الأعمال في كلا البلدين الشقيقين في المجالات كافة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

كما وقّع الجانبان اتفاقية قرض مشروع إنشاء صوامع غلال معدنية لخزن القمح في محافظة الديوانية، واتفاقية قرض مشروع إنشاء مستشفى الصقلاوية في محافظة الأنبار.

حضور الملتقى
حضور الملتقى

وأكد وزير التجارة السعودي ماجد بن عبد الله القصبي على هامش الملتقى، حرص المملكة على إقامة علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية مع العراق.

ويُجري الوفد خلال الزيارة مباحثات مع الجانب العراقي في إطار المجلس التنسيقي السعودي - العراقي واللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة المشتركة.

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