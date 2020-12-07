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الصناعة السعودية: 9563 مصنعاً برأسمال يتجاوز تريليون ريال بالمملكة

وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية مناسبة
وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية
اقتصاد السعودية

الصناعة السعودية: 9563 مصنعاً برأسمال يتجاوز تريليون ريال بالمملكة

حصلت منطقة الرياض على النصيب الأكبر بنسبة 40.4%

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دبي - العربية.نت

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كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، اليوم الاثنين، عن عدد المصانع بالمملكة وتوزيعها الجغرافي حسب المنطقة الإدارية.

وقالت الوزارة إن عدد المصانع بلغ 9563 مصنعاً برأسمال 1.086 تريليون ريال.

وأضافت الوزارة نقلاً عن بيانات المركز الوطني للمعلومات الصناعية، أن المصانع تتوزع في مختلف مناطق المملكة وتساهم في تحقيق تنمية صناعية شاملة، "ونتطلع لمزيد من تطور قطاعنا الصناعي، وجذب استثمارات نوعية تحقق رؤية الوطن"، بحسب صفحتها الرسمية بموقع التواصل تويتر.

بشأن توزيع المصانع وفقاً للمناطق الإدارية، حصلت منطقة الرياض على النصيب الأكبر بنسبة 40.4% من إجمالي مصانع المملكة، وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثانية بنسبة 21.9%، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 18.9%.

وبلغت نسبة المصانع في المدينة المنورة 4.1%، تلتها منطقتا القصيم وعسير بنسبة 4% لكل منهما، وتوزع باقي المصانع على مناطق حائل وتبوك والجوف وجيزان ونجران والباحة والحدود الشمالية.

عدد المصانع حسب النشاط

وعن توزيع عدد المصانع حسب النشاط، استحوذ نشاط صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى على النسبة الأكبر بلغت 20.1%، واستحوذ نشاط صناعة منتجات المطاط واللدائن على نسبة 13.1%، وصناعة منتجات المعادن المشكلة بنسبة 12.1%.

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واستحوذ نشاط صناعة المنتجات الغذائية على نسبة 11%، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 9.8%، بينما استحوذت أنشطة أخرى منها صناعة الفلزات القاعدية بنسبة 4.9%، وصناعة الورق ومنتجاته 3.7%، وتوزع باقي المصانع على العديد من الأنشطة الأخرى.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إن "جائحة كورونا سمحت لنا باختبار قوة القطاع الصناعي، وأثبت القطاع الصناعي سلامة توجهات المملكة فيما يتعلق بالقطاع، لا سيما أن استراتيجية القطاع الصناعي أهم مكوناتها هي توطين جزء كبير من السلع المستوردة".

وقال الوزير إن العام الجاري شهد الموافقة على 600 ترخيص لاستثمارات جديدة، مؤكداً أن القطاع الصناعي والتعديني حقق الكثير من المكاسب منذ انطلاق رؤية 2030.

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