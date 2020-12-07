سجلت صادرات الصين أسرع وتيرة نمو خلال ثلاث سنوات في نوفمبر تشرين الثاني، بفضل الطلب القوي عالميا على السلع الضرورية لتجاوز الجائحة، مما أتاح لثاني أكبر اقتصاد في العالم تسجيل فائض تجاري قياسي.

وأظهرت بيانات الجمارك أن الصادرات ارتفعت 21.1% على أساس سنوي في نوفمبر، وهي أسرع وتيرة منذ فبراير 2018، متجاوزة كثيراً توقعات المحللين لزيادة 12% ومقارنة مع 11.4% في أكتوبر.

وتأتي قوة الصادرات رغم أن اليوان قُرب أعلى مستوى في سنوات مقابل الدولار، وهو أمر مشجع لصناع القرار الذين ينتابهم القلق حيال تأثير ضعف الدولار الأميركي على قدرة الصين على المنافسة تجاريا، وفقا لما نقلته "رويترز".





وزادت الواردات 4.5% على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني مقارنة مع نمو 4.7% في أكتوبر. لكن الزيادة دون التوقعات البالغة 6.1% في استطلاع رويترز، وإن كانت تنم عن توسع للشهر الثالث على التوالي.

وتمخضت الصادرات القوية عن فائض تجاري 75.42 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني، الأكبر منذ 1981 على الأقل حين بدأ تسجيل ييانات رفينيتيف. وكانت التوقعات في استطلاع رويترز لفائض قدره 53.5 مليار دولار.

وقال المحللون في مذكرة لنومورا إن صادرات الصين تدعمت من الطلب الخارجي القوي على مستلتزمات الحماية الشخصية والمنتجات الإلكترونية للعمل من المنزل فضلا عن الطلب الموسمي لعيد الميلاد.

وساهمت الصادرات القوية في اتساع الفائض في تجارة الصين مع الولايات المتحدة إلى 37.42 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني من 31.27 مليار في أكتوبر تشرين الأول.