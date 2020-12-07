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وفد سعودي برئاسة وزير التجارة يزور بغداد

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جانب من وصول الوفد الرسمي السعودي إلى بغداد لإجراء مباحثات تعاون
اقتصاد العراق

وفد سعودي برئاسة وزير التجارة يزور بغداد

سيعقد على هامش الزيارة ملتقى رجال الأعمال السعودي - العراقي برعاية الكاظمي

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الرياض - العربية.نت 

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وصل وفد سعودي برئاسة وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي اليوم إلى بغداد لإجراء مباحثات تعاون في مجالات متعددة.

وكان في استقبال الوفد الرسمي السعودي، في مطار بغداد كلا من وزير التخطيط العراقي الدكتور خالد بتال نجم، والأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد نعيم الغزي.

ويضم الوفد السعودي كلا من وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة سعد القصبي، والأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية الدكتور عائض العتيبي، إضافة إلى ممثلين عن وزارات ومؤسسات وقطاعات حكومية، فضلاً عن وفد تجاري واقتصادي يضم عدداً من الشركات التجارية والاقتصادية والاستثمارية.

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ويجري الوفد خلال الزيارة مباحثات مع الجانب العراقي في إطار المجلس التنسيقي السعودي العراقي واللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثية المشتركة.

وسيعقد على هامش الزيارة ملتقى رجال الأعمال السعودي - العراقي، برعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، كما سيوقع الوفد عدداً من مذكرات التفاهم ومحاضر التعاون المشترك.

وسيقوم مجموعة من أعضاء الوفد بزيارة لموقع إنشاء المدينة الرياضية المهداة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى الشعب العراقي.

كما من المقرر أن يلتقي الوفد مع الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

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