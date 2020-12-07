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المنتدى الاقتصادي العالمي يُعقد في سنغافورة خلال مايو

World Economic Forum (AFP)
شعار المنتدى الاقتصادي العالمي
اقتصاد

المنتدى الاقتصادي العالمي يُعقد في سنغافورة خلال مايو

لضمان صحة وسلامة المشاركين في أوروبا

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زوريخ - رويترز 

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قال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورج بريند في رسالة بالبريد الإلكتروني اليوم الاثنين، إنه تقرر عقد المنتدى في سنغافورة بدلا من سويسرا العام المقبل، إذ ستجعل جائحة كوفيد-19 من الصعب ضمان صحة وسلامة المشاركين في أوروبا.

وقال بريند في الرسالة التي حصلت عليها رويترز "اتخذ مجلس الإدارة قرارا في غاية الأهمية اليوم لنقل الاجتماع السنوي الخاص لعام 2021 إلى سنغافورة (من 13 إلى 16 مايو/أيار)".

وتابع: "كنا نتوقع تنظيم اجتماعنا السنوي لعام 2021 في لوسيرن-بورجنستوك هذا الربيع. للأسف، وضع كوفيد-19 الحالي في أوروبا يجعل من المستبعد أن نكون قادرين على تهيئة الظروف اللازمة لضمان صحة وسلامة موظفينا والمشاركين والمجتمع الأوسع".

مصادر: اجتماع سياسات أوبك+ المقبل في 4 يناير طاقة أوبك بلس مصادر: اجتماع سياسات أوبك+ المقبل في 4 يناير

وقال إن "سنغافورة ناجحة في التعامل مع الجائحة".

وأضاف أنه سيجري إخطار الشركاء في وقت لاحق اليوم، وسيصدر بيان صحافي يوم الثلاثاء.

يذكر أن الاجتماع السنوي للمنتدى كان يُعقد سنوياً في منتجع دافوس الشتوي الواقع في المنطقة الشرقية من جبال الألب بسويسرا لمناقشة معظم القضايا الملحة التي تواجه العالم.

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