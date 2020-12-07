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تحويلات المصريين بالخارج ترتفع لـ 8 مليارات دولار في 3 أشهر

الجنيه المصري اقتصاد مصر
تعتبر التحويلات مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية في مصر
اقتصاد مصر

تحويلات المصريين بالخارج ترتفع لـ 8 مليارات دولار في 3 أشهر

بمعدل زيادة سنوي 19.6%

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دبي - العربية.نت

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ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول من السنة المالية 2020-2021 (يوليو - سبتمبر 2020) بنحو 1.3 مليار دولار ‏‏‏بمعدل زيادة سنوي 19.6%‏ لتسجل نحو 8 مليارات دولار مقابل 6.7 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وأظهرت البيانات الأولية للبنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، اطلعت "العربية.نت" على نسخة منها، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر سبتمبر 2020 بمعدل سنوي 16.0%‏ لتسجل نحو 2.7 مليار دولار مقابل نحو 2.3 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2019.

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وجدير بالذكر أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2020 بمعدل سنوي بلغ 11.6% لتسجل نحو 22.1 مليار دولار مقابل نحو 19.8 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وكانت تحويلات العاملين في الخارج قد ارتفعت إلى 27.8 مليار دولار في السنة المالية 2019-2020، من 25.2 مليار دولار قبل عام.

وتعتبر التحويلات مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية في مصر بجانب دخل قناة السويس والسياحة والصادرات.

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