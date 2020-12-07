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ماكرون: فرنسا حريصة جداً على العلاقة الاقتصادية مع مصر

Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi is received by a military ceremony in Paris, France, December 7, 2020.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لفرنسا
اقتصاد مصر

ماكرون: فرنسا حريصة جداً على العلاقة الاقتصادية مع مصر

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دبي - العربية.نت

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن فرنسا حريصة جدا على العلاقة الاقتصادية مع مصر.

وأضاف ماكرون خلال القمة التي جمعته في قصر الإليزيه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن فرنسا جزء من النشاط الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن البلدين يعملان على تعزيز الشراكة على كل الصعد.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس المصري تشرف فرنسا وتعزز استقرار الشرق الأوسط، موضحا أن مصر معرضة لتحديات عدة، وهي حصن منيع ضد التطرف.

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وإلى ذلك، قال الرئيس السيسي إن العلاقة مع فرنسا استراتيجية، وإن محادثاته مع ماكرون اتسمت بالتقارب بوجهات النظر والشفافية.

وأكد أن هناك اتفاقا على أهمية العمل المشترك بين فرنسا ومصر، كما جرى الاتفاق على زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وأشار إلى أنه جرى استعراض أوجه التعاون العسكري مع فرنسا، كما تم بحث ملف سد النهضة وضرورة التوصل إلى اتفاق مشترك وملزم.

وكان الرئيس السيسي قد استهل اليوم الأول من زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس بمقابلة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية، قال أمس الأحد، إن الرئيس السيسي يقوم بزيارة رسمية إلى فرنسا تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأضاف أن مباحثات قمة ستعقد بين السيسي وماكرون، ستتناول كافة جوانب وموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وسيلتقي السيسي أيضا رئيس الوزراء الفرنسي وعددا من الوزراء وكبار المسؤولين الفرنسيين ورئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ لعرض "الرؤية المصرية للأزمات الإقليمية وكيفية التعامل معها، خاصة تلك المتعلقة بشرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط"، بحسب المتحدث الرئاسي.

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