قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إن مصر باعت أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بمليار دولار عند متوسط عائد 3.395%.

كان وزير المالية المصري محمد معيط قال الأسبوع الماضي إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية تتجاوز 23 مليار دولار حاليا.

وبلغ عجز الموازنة 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الجاري 2020/2021.

وبلغ الفائض الأولي في الأشهر الأربعة الأولى في موازنة العام المالي الجاري 5.5 مليار جنيه (350 مليون دولار) مقابل 12 مليار جنيه قبل عام، وفقا لرويترز.

وخلال الربع الأول من العام المالي الجاري، قال معيط، في بيان لصادر عن الرئاسة المصرية، إن تلك الفترة شهدت تحقيق فائض أولي قدره 200 مليون جنيه، وذلك على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، فضلًا عن زيادة الإيرادات بنسبة 16٪ مقابل زيادة المصروفات بنسبة 7٪، إلى جانب تراجع قيمة العجز الكلي مقارنةً بما تم تحقيقه خلال نفس الفترة في العام الماضي.