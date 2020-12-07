قال رئيس موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، إن العلاقات بين الإمارات وإسرائيل ستفضي إلى تجارة بـ5 مليارات دولار، مؤكداً أن إسرائيل ستصبح حلقة وصل منطقية وإستراتيجية للغاية مع أوروبا.

وأضاف بن سليم: "نتوقع تجارة لا تقل عن 5 مليارات دولار بين بلدينا في البداية وستنمو."

وأقامت الإمارات والبحرين علاقات رسمية مع إسرائيل في 15 سبتمبر أيلول، لتصبحا أول بلدين عربيين خلال أكثر من 25 عاما يقدمان على الخطوة التي ظلت لفترة طويلة في عداد المحرمات السياسية بالمنطقة.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن بنك لئومي الإسرائيلي وموانئ دبي العالمية، عن اتفاق شراكة لتعزيز التجارة بين إسرائيل وبقية الشرق الأوسط.

وقال لئومي، أحد أكبر البنوك في إسرائيل، في بيان إن ذلك يتضمن تمويلا محتملا لتطوير قطاع الموانئ الإسرائيلي.

وقامت موانئ دبي العالمية المحدودة بمناولة 18.3 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً على نطاق محفظتها العالمية من محطات الحاويات في الربع الثالث من 2020، وشهدت الكميات الإجمالية للمناولة ارتفاعاً بنسبة 3.1% على أساس سنوي، وارتفاعاً بنسبة 1.9% على أساس ربعي.

وجاء النمو في حجم الحاويات الإجمالي بفضل الأداء القوي في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والأميركتين، وخاصة في "لندن جيتواي" بالمملكة المتحدة، وجدة بالسعودية، والسخنة بمصر، وروتردام بهولندا، وأنتويرب جيتواي ببلجيكا، وفقا لما نقلته "البيان".

وفي الأميركتين، جاء النمو بقيادة موانئ بوينس آيرس بالأرجنتين، وسانتياغو بتشيلي، وفانكوفر بكندا. وفي ميناء جبل علي تمت مناولة 3.4 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً خلال الربع الثالث، فيما يمثل انخفاضاً بنسبة 4.2% على أساس سنوي.

وعلى المستوى الموحّد، قامت محطات الحاويات بمناولة 10.6 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً خلال الربع الثالث، وارتفع حجم المناولة في منطقة الأميركتين وأستراليا بنسبة 22.1% بفضل ضم ميناء كوسيدو بجمهورية الدومنيكان.