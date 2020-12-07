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مكتب أبوظبي للاستثمار يفتح مكتبا في إسرائيل خلال أسابيع

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مكتب أبوظبي للاستثمار يفتح مكتبا في إسرائيل خلال أسابيع

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دبي- رويترز

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قال المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار اليوم الاثنين إنه سيفتح مكتبا في إسرائيل في غضون أسابيع.

كان مكتب أبوظبي للاستثمار، قد أعلن في سبتمبر أيلول أنه سيفتح أول مكتب له خارج الإمارات في تل أبيب إثر توقيع اتفاق لإقامة علاقات رسمية بين الإمارات وإسرائيل.

وسئل طارق بن هندي المدير العام للمكتب خلال مؤتمر الإمارات وإسرائيل في دبي عن المكتب الجديد فأجاب "هذا أمر مثير لنا للغاية لأننا سنفتح ذلك المكتب خلال الأسابيع القليلة القادمة".

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وصدر العام الماضي قرار بإنشاء مكتب أبوظبي للاستثمار، لينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويختص المكتب "بإعداد الخطط والبرامج الاستثمارية التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وضمان ديمومة المناخ الاستثماري وتطوير وتنمية منظومة الاستثمار المحلي والترويج للإمارة كوجهة جاذبة للاستثمارات المحلية".

ويعتبر المكتب حيوي لتحقيق هدف أبوظبي لتحقيق نمو سنوي للاستثمار الأجنبي المباشر يتجاوز 10%.

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