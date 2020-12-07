عقد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، اليوم الاثنين، لقاء عبر الهاتف، مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجموعة السبع.

وقال بيان للوزارة، إن هناك دعما قويا في مجموعة السبع بشأن الحاجة إلى تنظيم العملات الرقمية، كما تطرق الاجتماع إلى طرق التعامل مع جائحة كوفيد-19.

وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة وكندا واليابان وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا.

وأشار البيان إلى أن وزراء مجموعة السبع ناقشوا الاستجابة الاقتصادية الحالية محليا ودوليا لمواجهة جائحة كورونا واستراتيجيات لتحقيق تعاف عالمي قوي.

وفي أكتوبر الماضي، أظهرت مسودة بيان أن مجموعة السبع تعارض إطلاق عملة ليبرا الرقمية لفيسبوك حتى يجري تنظيمها بطريقة مناسبة.

وقالت المسودة، التي جرى إعدادها لاجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة السبع، إن المدفوعات الرقمية قد تحسن الوصول إلى الخدمات المالية وتقلص أوجه القصور والتكاليف.

لكن مسودة البيان التي اطلعت عليها رويترز، قالت إن مثل هذه الخدمات المالية يجب أن تخضع لإشراف وتنظيم بطريقة مناسبة حتى لا تقوض الاستقرار المالي وحماية المستهلك والخصوصية والأمن السيبراني.

وأضافت أنه بدون إشراف مناسب فإن مثل هذه العملات الرقمية قد تستخدم لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وقد تقوض نزاهة الأسواق والحوكمة.