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المركزي المصري يمد أجل مبادرتين لدعم السياحة لنهاية 2021

المركزي المصري
البنك المركزي المصري
فيروس كورونا

المركزي المصري يمد أجل مبادرتين لدعم السياحة لنهاية 2021

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دبي - العربية.نت

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قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، مد مبادرتي دعم قطاع السياحة، وقروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة، لمدة عام إضافي ينتهي بنهاية شهر ديسمبر 2021.

وذكر البنك المركزي في خطاب دوري موجه لرؤساء البنوك، أنه في ضوء أزمة جائحة كورونا واستمرار تأثيرها على قطاع السياحة، وافق مجلس إدارته برئاسة المحافظ طارق عامر، على مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي ينتهي في نهاية ديسمبر 2021، يتم خلاله قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات، مع التأكيد على أن المحددات الواردة بالمبادرة هي محددات استرشادية تقوم البنوك من خلالها بدراسة كل حالة على حده واتخاذ القرار المناسب.

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ووافق أيضا على مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة عام إضافي ينتهي في نهاية ديسمبر 2021، يتم خلاله السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها وذلك للعملاء المنتظمين فقط وفقا لمركز 30 سبتمبر 2020، مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة مع استمرار سريان باقي بنود المبادرة.

وأكد القرار على عدم المساس بالمخصصات القائمة مع الأخذ في الاعتبار متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9.

وأشار إلى إمكانية تأجيل استحقاقات العملاء من العاملين بالسياحة السابق استفادتهم من مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة منذ صدورها في 7 ديسمبر 2015.

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