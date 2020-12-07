  • مباشر
اللغة

كارثة في لبنان.. 80% من الدعم للنصف الأغنى من السكان

اقتصاد لبنان مناسبة
تظاهرات سابقة في لبنان
لبنان

كارثة في لبنان.. 80% من الدعم للنصف الأغنى من السكان

متابع الغاء المتابعة

رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قالت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة اليوم الاثنين، إن إلغاء الدعم في لبنان دون ضمانات لحماية الفئات الأكثر ضعفا سيصل إلى حد كارثة اجتماعية، محذرتين من عدم وجود وسيلة لتخفيف الضربة.

في الوقت الذي يرزح فيه لبنان تحت وطأة أزمة مالية عميقة، يدعم مصرف لبنان المركزي السلع الأساسية من خلال توفير العملة الصعبة للمستوردين بسعر الصرف القديم البالغ 1500 ليرة لبنانية للدولار، حتى بعد أن فقدت الليرة 80% من قيمتها.

وقال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الأسبوع الماضي، إن الدعم يمكن أن يستمر لشهرين آخرين فقط، داعيا الدولة إلى وضع خطة.

وعلى الرغم من أن لبنان يواجه أخطر أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، فإن المنافسات القديمة بين السياسيين المتنافرين أعاقت رسم السياسات.

Airbnb وDoorDash تعتزمان جمع 6.2 مليار دولار من الطرح العام شركات وول ستريت Airbnb وDoorDash تعتزمان جمع 6.2 مليار دولار من الطرح العام

واختير سعد الحريري لتشكيل حكومة جديدة في أكتوبر تشرين الأول لكن لم يجر الاتفاق على حكومة بعد.

وكتبت يوكي موكو، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في لبنان، وربا جرادات المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية في مقال رأي "سيكون تأثير إلغاء دعم الأسعار على الأسر الأكثر ضعفا في البلاد هائلا، ومع ذلك لا يوجد شيء تقريبا للمساعدة في تخفيف أثر ذلك".

وأضافتا "من الأهمية بمكان أن ندرك أن اجتياز لبنان لمنحدر آخر الآن، دون وضع نظام شامل للضمانات الاجتماعية أولا، سيلحق كارثة اجتماعية بمن هم أكثر ضعفا في البلاد، وسيطيح برفاهيتهم ورفاهية البلد ككل لسنوات عديدة قادمة".

وتعرض الأسلوب الشامل الذي يدعم به لبنان السلع الأساسية، مثل الوقود والقمح والأدوية، لانتقادات واسعة، بما في ذلك من قبل كبار الساسة في الأحزاب الحاكمة، لأنه لا يستهدف من هم في أمس الحاجة إلى تلك السلع.

وكتبت موكو وجرادات في مقال الرأي أن تحليلا تقريبيا يُظهر أن ما يصل إلى 80% من الدعم يستفيد منه النصف الأغنى من السكان، ويذهب 20% فقط للنصف الأكثر فقرا.

ومن المقرر أن تجتمع حكومة تصريف الأعمال مع سلامة اليوم لبحث مسألة الدعم.

وقال البنك الدولي، إن من المرجح أن يستمر الفقر في التفاقم ويعصف بما يزيد على نصف السكان بحلول عام 2021.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

ترقبوا.. ظاهرة فلكية تشاهد في سماء السعودية ترقبوا.. ظاهرة فلكية تشاهد في سماء السعودية
"انتبهوا على الأمن".. شبح الاغتيالات يحوم في لبنان

الأكثر قراءة

جثة أم تنقذ رضيعتها من الموت.. وصورة تهز لبنان جثة أم تنقذ رضيعتها من الموت.. وصورة تهز لبنان
إعصار قمعي.. شاهد ظاهرة غير مسبوقة في السعودية إعصار قمعي.. شاهد ظاهرة غير مسبوقة في السعودية
وزير المالية السعودي: مؤشرات محلية مبشرة بعد خروجنا من إغلاق كورونا وزير المالية السعودي: مؤشرات محلية مبشرة بعد خروجنا من إغلاق كورونا
ماتت أمها تحتضنها وانتشلها تبكي.. مسعف حادث لبنان يروي ماتت أمها تحتضنها وانتشلها تبكي.. مسعف حادث لبنان يروي
إثيوبيا على شفا كارثة خطيرة.. قد تمتد للسودان إثيوبيا على شفا كارثة خطيرة.. قد تمتد للسودان
موقف محرج.. تعطل أول محرك هليكوبتر تركي بحضور أردوغان موقف محرج.. تعطل أول محرك هليكوبتر تركي بحضور أردوغان

قبل أن تذهب

هل يمكن تقليد لقاح كورونا وتوزيع أمصال غير أصلية؟
هل يمكن تقليد لقاح كورونا وتوزيع أمصال غير أصلية؟

اكتشف المزيد