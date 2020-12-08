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وزير الخارجية الصيني يؤكد التزام بلاده باتفاق التجارة مع أميركا 

الصين أميركا ( )Istock
الصين تؤكد التزامها بإتفاق التجارة مع أميركا (أرشيفية)
أميركا و الصين

وزير الخارجية الصيني يؤكد التزام بلاده باتفاق التجارة مع أميركا 

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العربية.نت

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طمأن وزير الخارجية الصيني خلال مؤتمر افتراضي مع رؤساء تنفيذين لشركات أميركية، طمأن بأن بلاده ملتزمة بالاتفاق التجاري في مرحلته الأولى مع الولايات المتحدة.

وبحسب الاتفاق التجاري كان من المفترض أن تلتزم الصين بشراء سلع أميركية بحوالي 75 مليار دولار في عام 2020، لكن حتى أكتوبر الماضي بلغت قيمة المشتريات نصف المتفق عليه.

ولكن رئيس مجلس الأعمال الأميركي الصيني ذكر أن الصين ستقوم بتعويض ذلك خاصة أن الاتفاق يمهل الصين عامين للالتزام به.

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من جهة أخرى، نفى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو اعتزام الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوما جمركية إضافية على الصين قبيل انتهاء فترة رئاسته في العشرين من يناير المقبل.

وأضاف كودلو أن الصين أظهرت التزاما كبيرا باتفاق المرحلة الأولى على الرغم من تأخرها بشراء بعض السلع الأميركية وذلك يرجع لتأثير جائحة كورونا.

وكان الرئيس المنتخب جو بايدن قد أكد أنه لن يقوم بشطب أية رسوم جمركية عن الصين بعد تنصيبه لكنه سيركز على المصانع والعمال الأميركيين.

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