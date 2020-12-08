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ألمانيا.. اللقاحات ترفع معنويات المستثمرين في ديسمبر

كورونا من ألمانيا
كورونا ضرب مختلف قطاعات الاقتصاد الألماني
اقتصاد

ألمانيا.. اللقاحات ترفع معنويات المستثمرين في ديسمبر

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رويترز

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أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن معنويات المستثمرين الألمان ارتفعت في ديسمبر كانون الأول بفضل توقعات بأن اللقاحات ضد فيروس كورونا ستعزز آفاق الاقتصاد.

وقال معهد زد.إي.دبليو للأبحاث الاقتصادية إن مسحه لمعنويات المستثمرين الاقتصادية ارتفع إلى 55.0 نقطة من 39.0 نقطة في الشهر السابق، متجاوزا 45.5 نقطة في استطلاع أجرته رويترز.

وقال أخيم فامباخ رئيس المعهد في بيان "الإعلان عن التراخيص الوشيكة للقاح يجعل خبراء سوق المال أكثر ثقة بشأن المستقبل".

وانخفض مؤشر منفصل يقيس تقييم المستثمرين للأوضاع الحالية للاقتصاد إلى -66.5 نقطة من -64.3 نقطة في الشهر السابق. وكان المحللون يتوقعون قراءة عند -66.0 نقطة.

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