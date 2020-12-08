قال المركز الوطني للتنمية الصناعية بالسعودية، اليوم الثلاثاء، إن عدد مصانع إنتاج الصلب في السعودية بلغ 41 مصنعاً تبلغ طاقتها الإنتاجية 18 مليون طن، ويعمل بها 15 ألف موظف مباشر.

وتوزعت الطاقة الإنتاجية للمصانع السعودية على عدد من القطاعات منها طاقة صهر وحديد التسليح ولفائف الحديد ومسطحات مدرفلة على الساخن والبارد، ومسطحات حديد مجلفنة وملونة وحديد المقاطع خفيفة ومتوسطة، بالإضافة إلى أنابيب الحديد غير الملحومة.

وذكر المركز أن حجم الطلب المحلي للمنتجات النهاية بلغ 11.7 مليون طن خلال العام 2019، مقابل 11.6 مليون طن في العام 2018، بحسب صفحته الرسمية بموقع التواصل تويتر.

وتوقع تقرير منظمة الحديد والصلب العالمية لشهر أكتوبر 2020، انكماش معدل الطلب العالمي على الصلب بنسبة 2.4% ليصل إلى 1.725 مليون طن، مخالفاً التوقعات الأولية بانكماش أكثر من 6% نتيجة لجائحة فيروس كورونا.

إلا أنه يرى تحسن الطلب العالمي ليصل إلى 1.795 مليون طن في 2021.

وبلغ حجم الطلب العالمي 1.766 مليون طن في 2019، بزيادة عن 1.708 مليون طن قبل عام.

وبلغت واردات السعودية من منتجات الحديد منذ بداية السنة إلى نهاية شهر أغسطس 2020، نحو 210 ألف طن، و1.1 مليون طن مسطحات مدرفلة على الساخن.

وبلغ متوسط أسعار خام الحديد 505 ريالات للطن، وفقاً لمؤشر خام الحديد تسليم الصين، فيما وصل متوسط سعر حديد التسليح للربع الثالث إلى 2130 ريالاً للطن، ولا يشمل ضريبة القيمة المضافة.

وقال المركز أمس إن عدد المصانع في المملكة بلغ 9563 مصنعاً برأسمال 1.086 تريليون ريال، تتوزع في مختلف المناطق وتساهم في تحقيق تنمية صناعية شاملة.