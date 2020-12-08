كشفت وزارة المالية المصرية تراجع عجز الموازنة إلى 2.1% من إجمالي الناتج المحلي بالربع الأول من العام المالي 2020 / 2021، ليسجل 134.9 مليار جنيه، مقارنة بعجز قدره 2.3% من الناتج المحلي في نفس الفترة قبل عام.

وأظهر تقرير حديث صادر عن وزارة المالية، زيادة الإيرادات بنسبة 18.4% على أساس سنوي لتصل إلى 204.7 مليار جنيه، مدعومة بزيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 14.1% إلى 150 مليار جنيه.

وفي المقابل، ارتفعت المصروفات بنسبة 11% لتصل إلى 336.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 303.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة قبل عام.

وكان وزير المالية المصري محمد معيط، قد صرح في نوفمبر الماضي، أن الأرقام الأولية تشير إلى انكماش العجز الكلي إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي 2020 / 2021، مقابل 3.1% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى زيادة الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 5.1% ليبلغ نحو 78.7 مليار جنيه، فيما ارتفع الإنفاق على صناديق المعاشات بنحو 22.5 مليار جنيه ليصل إلى 28.5 مليار جنيه، وذلك في ضوء تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.

وشهدت الفترة زيادة الإنفاق على دعم التأمين الصحي والأدوية بنسبة 2.3% ليصل إلى 1.2 مليار جنيه، كما جرى تخصيص 12.4 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.

وزاد الإنفاق على دعم الصادرات إلى 1.7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 900 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة قبل عام.

ووفق نشرة "انتربرايز"، توقعت "فيتش سولوشنز"، في تقريرها الشهري، أن يبلغ متوسط عجز الموازنة في مصر 10% من إجمالي الناتج المحلي حتى 2024.

لكن صندوق النقد الدولي توقع في تقرير الراصد المالي في أكتوبر الماضي أن يتسع عجز الموازنة من 7.5% إلى 8.1% قبل نهاية المالي الحالي قبل أن ينخفض مجددا إلى 5.2% خلال العام المالي المقبل، وسيتواصل التراجع إلى أن يصل إلى 3.8% خلال العام المالي 2024 / 2025.