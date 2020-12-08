تعتزم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة طرح عدد من المبادرات، منها مبادرات استثمارية في مطلع العام المقبل 2021، كما تعمل الهيئة على معرفة التأثير الفعلي للذكاء الاصطناعي على الاقتصاد داخل المملكة.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة، ماجد الشهري، إنه تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي وحاليا الهيئة في طور الإعداد للحصول على الموافقات على هذه المبادرات لبدء العمل بها مع بداية العام المقبل 2021.

ولفت إلى أن بعض هذه المبادرات ستكون استثمارية بهدف تنشيط الاستثمار المحلي، سواء من القطاع الخاص المحلي أو العالمي أو الحكومي وجذب الاستثمارات الخارجية إلى السوق السعودية، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

وبين الشهري أن الهيئة لديها في الخطة الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، محور خاص بالاستثمار، باعتبار أن الاستثمار أحد المكونات الرئيسة، لافتا إلى تحديد الاستراتيجية للأولويات التي تستهدفها الهيئة والمقاييس التي ترغب في الوصول إليها في عام 2030.

وفيما يختص بالدراسات العالمية المعنية بتأثر الذكاء الاصطناعي باقتصادات العالم، أوضح المتحدث الرسمي، أن الهيئة تعمل حاليا على معرفة التأثير الفعلي للذكاء الاصطناعي على الاقتصاد الوطني داخل المملكة، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل جاهدة على تحديد هذا الرقم وقياسه.

وحول تأثير الذكاء الاصطناعي في قطاع التجزئة، قال الشهري إن الحياة تتغير وفي كل عام تصدر تقنيات جديدة تؤثر في طور العمل، الأمر الذي يؤكد أن الذكاء الاصطناعي سيؤثر فيما قبله وطبيعة الوظائف، كما أن القطاعات التي تعمل في قطاع التجزئة ستتأثر في حال لم تواكب المتغيرات والتقنية الجديدة.

يذكر أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، أوضحت أنها قاربت على الانتهاء من الاستعدادات اللوجستية والإجرائية لإنشاء شركة سدايا، التي ستكون الذراع الوطنية للاستثمارات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

وأضافت أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى جلب استثمارات بقيمة 75 مليار ريال، حيث بدأت الهيئة بوضع مسار متكامل لتشجيع الاستثمار لتحقيق هذه الأرقام، بهدف تنشيط الاستثمار المحلي، سواء من القطاع الخاص المحلي أو العالمي.