أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن لندن بعيدة كل البعد عن التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست.

وأشار جونسون إلى أن مواقف لندن والاتحاد الأوروبي بمحادثات بريكست ما زالت متباعدة.

وسجل الجنية الإسترليني أكبر تحرك وسط تعاملات هادئة على عملات مجموعة الدول العشر الكبرى اليوم الثلاثاء، وانخفض بوجه عام مع تنامي حالة الحذر بين المستثمرين في انتظار نتيجة محادثات التجارة مع بريطانيا التي اقتربت من لحظاتها الأخيرة دون التوصل لاتفاق.

الإسترليني يهبط بفعل غياب اتفاق تجارة

وقبل 3 أسابيع فقط من استكمال بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، فشل القادة في تضييق هوة الخلافات بشان اتفاق تجارة بعد الانفصال البريطاني.

ومقابل الدولار، نزل الجنيه الإسترليني نحو 0.5% إلى1.3323 دولار. بينما مقابل اليورو، هبطت العملة البريطانية 0.3% إلى 90.74 بنس.

وتفاقم قلق المستثمرين في بداية الأسبوع ليهبط الإسترليني أكثر من سنتين مقابل الدولار أمس بعد أنباء تفيد أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيسافر لبروكسل هذا الأسبوع لما وصفه البعض بمحاولة أخيرة للتوصل لاتفاق تجارة.

وتعافى الإسترليني قليلا اليوم ولكنه لا يزال في حالة دفاع.

ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار الأميركي إلى 90.969 بينما التقط الدولاران الأسترالي والنيوزيلاندي أنفاسهما واستقرا قرب ذروتيهما الأخيرتين. ولم يطرأ تغير على اليورو عند 1.2102 دولار.

انخفاض أسهم أوروبا بفعل بريكست ومخاوف الفيروس

إلى ذلك، انخفضت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إذ تكتنف الضبابية إبرام اتفاق تجاري لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بينما يثير ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا تكهنات بقيود أكثر صرامة قد تسبب المزيد من المتاعب الاقتصادية.



ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1%، بينما تراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني، الذي تفوق على بقية المؤشرات المناظرة في المنطقة في الجلسات القليلة الماضية، 0.4% ليقود الهبوط.

وبعد أن أخفق زعيما الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في تضييق هوة الخلافات يوم الاثنين، من المقرر أن يجتمعا وجها لوجه في مسعى أخير لإبرام اتفاق لتنظيم تجارة سنوية بنحو تريليون دولار قبل أن تخرج بريطانيا من التكتل في نهاية الشهر.